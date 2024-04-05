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Bursa'da motosiklet, yayaya çarptı; 3 yaralı

Ajans Haberleri
  • 05.04.2024 16:10
  • Giriş: 05.04.2024 16:10
  • Güncelleme: 05.04.2024 16:10
Kaynak: DHA
Bursa'da motosiklet, yayaya çarptı; 3 yaralı

Bursa'da motosikletin çarptığı Bünyamin U. (15) ile araçtan düşen sürücü İsa K. (43) ve arkasındaki oğlu Muhammet K. (12) yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. İsa K.'nin kullandığı 16 KGD 91 plakalı motosiklet, yolun karşına geçmek isteyen Bünyamin U.'ya çarptı. Bünyamin U. ile devrilen motosikletten düşen İsa K. ve arkasındaki oğlu Muhammet K. yaralandı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

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