Bursa'da motosikletin yaya çarptığı anlar güvenlik kamerasında

BURSA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde motosikletin çarptığı kişi, ağır yaralandı.

Bir firmada kuryelik yaptığı öğrenilen C.Ç'nin (22) kullandığı motosiklet, Mudanya-Bursa kara yolunda trafik lambalarının bulunduğu yaya geçidinde, yolun karşısına geçmeye çalışan A.K'ye çarptı.

Kazada ağır yaralanan A.K, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edilen A.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

C.Ç, ifadesi alınmak üzere Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bu arada güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde motosikletin gittiği yöne yeşil ışığın yandığı, bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptığı anlar yer alıyor.