Bursa'da motosikletiyle otomobile çarpan trafik polisi, yaralandı

Bursa'da, motosikletiyle otomobile arkadan çarpan trafik polisi A.Ç. (32) yaralandı. Otomobil sürücüsü Ayşegül K. (56), sağlık ekipleri gelene kadar polis memurunun başından ayrılmadı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde meydana geldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru A.Ç. idaresindeki 16 A 5553 plakalı motosiklet, ara sokağa dönüş yapmak isteyen Ayşegül K. yönetimindeki 34 DB 2522 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, polis memuru A.Ç. yaralandı.

Otomobilinden inen Ayşegül K., polis memurunu yerde görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayşegül K., ekipler gelene kadar A.Ç.’nin başından ayrılmadı.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından polis memuru A.Ç., Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan A.Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Otomobil sürücüsü Ayşegül K. ifadesi alınmak üzere Çarşı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.