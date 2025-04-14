Bursa'da motosikletle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 sürücü de ağır yaralandı.

Kaza 01.00 sıralarında Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Yeniceköy-Edebey bağlantı yolunda meydana geldi. Yeniceköy’den Edebey istikametine giden Ali M. (41) idaresindeki 16 F 6321 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Yakup Y. (29) yönetimindeki 16 ARE 320 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada savrulan otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak dururken, sürücüsü direksiyon başında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından Yakup Y. sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikeleri bulunan Ali M. ile Yakup Y., daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturmaya başlandı. (DHA)

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