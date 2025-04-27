Bursa'da öğrencilerden ve mezunlardan öğretmenlere destek

Ülke genelinde birçok proje okulunda yaşanan öğretmen görev yeri değişiklikleri, eğitim camiasında tepkiyle karşılandı.

Eğitim sendikaları, yapılan atamaların muhalif öğretmenleri hedef aldığını ve sürecin liyakate değil, iktidara yakınlığa göre yürütüldüğünü vurguladı.

Bursa'nın da aralarında bulunduğu 30'dan fazla proje okulunda gerçekleştirilen yönetici ve öğretmen değişiklikleri, sendikaların tepkisine neden oldu.

Uygulamaya yönelik tepkiler yalnızca eğitim sendikalarıyla sınırlı kalmadı. Birçok okulda öğrenciler, sosyal medya üzerinden ve çeşitli etkinliklerle öğretmenlerine destek mesajları yayımlayarak, bu kararın geri alınmasını talep ediyor, tepkilerini yaptıkları oturma eylemleriyle dile getiriyor.

"ÖĞRETMENLER ROL MODEL"

Bursa Anadolu Lisesi (BAL) mezunları tarafından düzenlenen "Bir Dayanışmayı Büyütmek Üzere: Dünden Bugüne Bursa Anadolu Liseli Olmak" başlıklı panel, Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe, BAL mezunu olan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç da katılarak mezunlarla dayanışma gösterdi.

Panelde, 10 Nisan itibarıyla tayine tâbi tutulan Bursa Anadolu Lisesi öğretmenlerine nasıl destek olunabileceği ve köklü bir geçmişe sahip olan Bursa Anadolu Lisesi kültürünün nasıl sürdürülebileceği konuları masaya yatırıldı. 1977 yılındaki ilk mezunlardan 2020'li yılların son mezunlarına kadar birçok Bursa Anadolu Liseli, bu anlamlı etkinlikte bir araya gelerek, okullarına ve öğretmenlerine sahip çıktı.

Panelde yapılan konuşmalarda, tayin edilen öğretmenlerin okullarına büyük katkılar sağladığı ve öğrencileri için önemli birer rol model oldukları vurgulandı.

Mezunlar, bu öğretmenlerin okuldan ayrılmak zorunda bırakılmasının okul kültürünün yeni kuşaklara aktarılmasında kopukluk yaratacağına ve okul hafızasının yitirilmesine yol açacağına dair endişelerini dile getirdi. Ayrıca, yapılan bu uygulamaların, proje okullarının kuruluş amacına ve eğitimdeki liyakat ilkesine aykırı olduğu belirtildi.