Bursa'da ölümlü trafik kazasına karışan iki sürücüden biri tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol kenarında piknik yapan bir kişinin ölümü, bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazasına karışan iki sürücüden biri tutuklandı.

Ajans Haberleri 29.07.2023 23:32 Giriş: 29.07.2023 23:32

Güncelleme: 29.07.2023 23:32 Kaynak: AA

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