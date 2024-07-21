Bursa'da orman yangını

Bursa'nın İznik ilçesinde Elbeyli Mahallesi Hespekli mevkiinde meydana gelen orman yangınına müdahale başladı. Yangını söndürme çalışmalarına köylülerin de destek verdiği bildirildi.

Bursa'nın İznik ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, İznik ilçesi Elbeyli Mahallesi Hespekli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyürken, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmaları, köylülerin de desteğiyle sürüyor.