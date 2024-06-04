Bursa'da orman yangını: "Rüzgarın etkisiyle alevler yayılıyor"

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 13.30 sularında orman yangını başladı. Ekiplerin yangına karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor. Yangına ilişkin bilgi veren Orhaneli Kaymakamı Muhammet Furkan Tuna, "Rüzgarın etkisiyle alevler yayılıyor" bilgisini paylaştı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çam ormanlarında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Topuk Mahallesi ile Göktepe Mahallesi arasındaki ormanlık alanda saat 13.30 sularında yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangında çam ağaçlarının yandığı, bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü ile Orhaneli Belediyesi'nden itfaiye ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan Balıkesir Edremit'te konuşlu 2 adet AT 805 tipi yangın söndürme uçağının bölgeye intikal ettirildiği, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nden de bir helikopterin müdahaleye başladığı belirtildi.

Bursa'da bugün hava sıcaklığının 37 dereceye kadar ulaştığı ifade edilirken, söndürme çalışması sürüyor.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 38 araçla söndürme çalışmasını sürdürüyor.

Ayrıca, çalışmalara 3 helikopterle havadan destek veriliyor.

Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürüyor / Fotoğraf: AA

"RÜZGARIN ETKİSİYLE ALEVLER YAYILIYOR"

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kızılçam ormanında çıkan yangına müdahale 6 helikopter ve 4 uçakla sürüyor.

Orhaneli Kaymakamı Muhammet Furkan Tuna, dik ve engebeli arazinin söndürme çalışmalarını güçleştirdiğini, ekiplerin arazöz ve iş makineleri ile yolu açarak ilerlediğini kaydetti.

Göktepe Mahallesi Muhtarı Fatih Yılmaz ise yangının Topuk Mahallesi'ndeki krom madenlerinin bulunduğu bölgenin üst kısmında başladığını söyledi. Yangının hızla büyüdüğünü ve geniş bir alana yayıldığını belirten Yılmaz, "Çok hızlı müdahale var ancak rüzgarın da etkisiyle alevler yayılıyor" dedi.