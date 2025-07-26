Bursa'da orman yangınına ilişkin CHP'li Sarıbal: "Havadan müdahale yok, karadan müdahale de maalesef yeterli değil"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal Bursa'daki orman yangınına ilişkin açıklama yaptı.

Sarıbal, yangın bölgesinde yaptığı açıklamada, "Maalesef şu anda Bursa Dışkaya olarak bilinen ya da Katırlı Dağı olarak bilinen bölgede yaklaşık gündüz saat 5'ten bu yana kadar devam eden bir yangın var. Genişleyerek büyüyor, rüzgâr var. Hava şu saatte bile 27-28 derece. Büyük bir tehlike var. Havadan maalesef bir müdahale yok. Dağlık bir bölge. Karadan müdahale de şu ana kadar yeterli değil. Köylüler, çiftçiler, herkes büyük bir mücadele veriyor. Halk elinden geleni yapmaya çalışıyor. Dileriz bir an önce kontrol altına alınır" ifadesini kullandı.