Bursa'da orman yangınına müdahale sürüyor: 1 itfaiye eri yaşamını yitirdi

Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havadan ve karadan devam ediyor.

Gürsu İpekyolu Mahallesi'ndeki Gürsu TOKİ Konutları ile Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi arasında bulunan ormanlık alanda akşam üzeri çıkan yangını söndürmek için çalışmalar sürdürülüyor.

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevlere müdahale çalışmalarına yurttaşlar da destek veriyor.

1 İTFAİYE ERİ HAYATINI KAYBETTİ

Orhaneli ilçesindeki orman yangınına müdahale ederken kalp krizi geçiren itfaiye eri Ramazan Şaşkın (38), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede görev alan itfaiye eri Ramazan Şaşkın, dün müdahale sırasında kalp krizi geçirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şaşkın önce Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ramazan Şaşkın, burada doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Ramazan Şaşkın’ın bir hafta önce bacağındaki ortopedik rahatsızlık nedeniyle ameliyat olduğu, yangına müdahale sırasında da akciğerine pıhtı attığı öğrenildi.

3 MAHALLE BOŞALTILDI

Alevler nedeniyle kırsal Karahıdır, İğdir ve Avdancık mahalleleri tedbiren boşaltıldı.

Bursa Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gürsu ilçemizin kırsal Karahıdır Mahallesi güvenli şekilde tahliye edilmiş, yangın yerleşim alanına ulaşmadan kontrol altına alınmıştır. İğdir Mahallesi de güvenli şekilde boşaltılmış olup, ekiplerimiz yangının mahalleye sıçramasını önlemek amacıyla sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Yangının ilerlediği Avdancık Mahallesi’nde tahkimat sağlanmış, müdahale ekiplerimiz alanda aktif görev yapmaktadır."

1765 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gürsu ilçemizin kırsal mahallelerinde devam eden orman yangınları kapsamında yürütülen tahliye çalışmaları sonucu, Karahıdır 170 hane, 708 vatandaş, İğdir 220 hane, 600 vatandaş, Avdancık 90 hane, 457 vatandaş, toplam 480 hane, 1765 vatandaşımız güvenli şekilde tahliye edilmiştir. Yangın söndürme çalışmaları 1163 personel ve 496 araç ile aralıksız sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, Bursa'nın Gürsu ilçesi Karahıdır mevkisindeki orman yangını nedeniyle dün saat 23.00 civarında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından trafiğe kapatılan Bursa Çevre Otoyolu'nun Yıldırım Kavşağı ayrımı-Bursa Doğu Kavşağı ile Bursa Doğu Kavşağı-Turanköy Kavşağı, yeniden ulaşıma açıldı.

ORHANELİ'NDEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangını, büyük oranda kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ilerlemesi durduruldu.

URALOĞLU: YANGININ ENERJİSİ KONTROL ALTINDA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'daki yangınla ilgili, X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yangın Harekat Merkezi'nde bölgede devam eden çalışmalar ve son durumla ilgili Vali Erol Ayyıldız ve Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan'dan son bilgileri aldığını belirten Uraloğlu, "Ekiplerimizin ilk andan itibaren gösterdiği kahramanca mücadele neticesinde yangının enerjisi azaldı. İnşallah kısa zaman içinde daha iyi haberler alacağız" ifadelerine yer verdi.

Bakan Uraloğlu, Bursa Valisi Erol Ayyıldız ile birlikte Yangın Harekât Merkezi’nde, Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan’dan bölgede yürütülen çalışmalar ve yangının seyri hakkında bilgi aldı.

Yangınlara yönelik müdahale çalışmaları, AFAD koordinasyonunda ve ilgili tüm kurumların iş birliğiyle yürütüldüğünü belirten Uraloğlu, "Sahada görev yapan bin 777 personel ve 688 kara aracı ile birlikte, Orman Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı 3 helikopter ve 3 yangın söndürme uçağı havadan destek sağlamaktadır. Ekiplerimizin sergilediği kararlı, koordineli ve özverili müdahale sayesinde yangının yayılım hızı ve enerjisi önemli ölçüde kontrol altına alınmıştır. Yangınla mücadele çalışmaları, AFAD koordinasyonunda, kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz ve vatandaşlarımızın desteğiyle aralıksız şekilde sürdürülmektedir" dedi.

HAYVANLAR KURTARILDI

Yangın bölgesindeki bir çiftlikte mahsur kalan hayvanları yurttaşlar kurtardı.