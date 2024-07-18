Bursa'da ormanda kaybolmuştu: Dere yatağında cansız bedeni bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormana gitmek üzere evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan kişinin dere yatağında cansız bedeni bulundu.

Güncel 18.07.2024 23:21 Giriş: 18.07.2024 23:21

Güncelleme: 18.07.2024 23:27 Kaynak: AA

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AA