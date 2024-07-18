Bursa'da ormanda kaybolmuştu: Dere yatağında cansız bedeni bulundu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormana gitmek üzere evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan kişinin dere yatağında cansız bedeni bulundu.
Kaynak: AA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormana giden kişinin dere yatağında cansız bedeni bulundu.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde ormana odun toplamaya giden İbrahim Aydın'dan (76) haber alamayan yakınları, yetkililere bilgi verdi.
İhbar üzerine Aydın'ın gidebileceği yerlerde arama çalışması başlatıldı.
Jandarmanın yanı sıra sivil arama kurtarma ekiplerinin de katıldığı arama çalışmalarında İbrahim Aydın'ın cansız bedeni Dipsiz Göl mevkisindeki dere yatağında bulundu.
Aydın'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.