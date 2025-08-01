Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangına ekipler havadan ve karadan müdahale edildi.

Kırsal Kavaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bursa Valiliği, 13.55'te orman yangını ihbarının taraflarına ulaştığı, 14.10'da ise yangına ilk müdahalenin yapıldığı bilgisini paylaştı.

İhbar üzerine bölgeye Yenişehir Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, 8 arazöz, 4 su tankeri ve 62 personel yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdü.

Valilikten 16.54'te yapılan açıklamaya göre yangon kontrol altına alındı ve soğutma işlemlerine başlandı