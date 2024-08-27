Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Bursa'nın İznik ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA
Bursa'nın İznik ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
İlçeye bağlı kırsal Mecidiye Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanın ilçe merkezinden de görüldüğü mevkiye Bursa Orman Bölge Müdürlüğünce ekipler sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale başlatan ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.