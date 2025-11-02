Giriş / Abone Ol
Bursa'da ormanlık alanda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde Softaboğan Şelalesi yakınlarında yürüyüşe çıkan 6 kişi yönlerini kaybedince mahsur kaldı. AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan yurttaşların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Güncel
  • 02.11.2025 13:33
  • Giriş: 02.11.2025 13:33
  • Güncelleme: 02.11.2025 13:36
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ormanlık alanda mahsur kalan 6 kişi AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Kırsal Kirazlı Mahallesi'ndeki Softaboğan Şelalesi yakınlarında yürüyüşe çıkan 6 kişi bir süre sonra yönlerini kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yerleri belirlenen 6 kişi, ekiplerin çalışmasıyla mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

Kurtarılan 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

