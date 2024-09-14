Bursa'da ormanlık alanda yangın
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.
Kaynak: İHA
Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, 2 helikopter ve 6 araçla karadan müdahale ediliyor.
Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Ahmetköy-Çağlayan mevki arasındaki ormanlık başladı.
Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlere, 2 helikopter ve 6 araçla hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.