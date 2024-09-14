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Bursa'da ormanlık alanda yangın

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Güncel
  • 14.09.2024 13:38
  • Giriş: 14.09.2024 13:38
  • Güncelleme: 14.09.2024 13:40
Kaynak: İHA
Bursa'da ormanlık alanda yangın
Fotoğraf: İHA

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, 2 helikopter ve 6 araçla karadan müdahale ediliyor.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Ahmetköy-Çağlayan mevki arasındaki ormanlık başladı.

Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlere, 2 helikopter ve 6 araçla hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.

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