Bursa'da ormanlık alanda yangın
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.
Kaynak: AA
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
İlçeye bağlı Göynükbelen Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.