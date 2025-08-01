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Bursa'da ormanlık alanda yangın: Ekipler müdahale ediyor

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 2 helikopter, 8 arazöz, 4 su tankeri ve 62 personel yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Güncel
  • 01.08.2025 14:26
  • Giriş: 01.08.2025 14:26
  • Güncelleme: 01.08.2025 14:28
Kaynak: AA
Bursa'da ormanlık alanda yangın: Ekipler müdahale ediyor
Fotoğraf: DHA

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kırsal Kavaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Yenişehir Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, 8 arazöz, 4 su tankeri ve 62 personel yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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