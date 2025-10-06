Bursa'da oto yedek parça dükkanında yangın: 4 iş yeri hasar gördü
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bir oto yedek parça dükkanında çıkan yangın, bitişikteki üç iş yerine sıçradı. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında dört iş yerinde hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Bursa'da oto yedek parça satan bir dükkanda çıkan yangın, bitişikteki üç iş yerine sıçradı. Alevler, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürülürken, dört iş yerinde hasar oluştu.
Yangın dün gece saatlerinde Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi Aksu Sokak'ta bulunan bir oto yedek parça dükkanında çıktı.
İşletmeden çıkan alevler kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki üç dükkana daha sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.
Yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının ardından iş yerlerinde hasar meydana geldi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.