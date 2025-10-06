Bursa'da oto yedek parça dükkanında yangın: 4 iş yeri hasar gördü

Bursa'da oto yedek parça satan bir dükkanda çıkan yangın, bitişikteki üç iş yerine sıçradı. Alevler, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürülürken, dört iş yerinde hasar oluştu.

Yangın dün gece saatlerinde Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi Aksu Sokak'ta bulunan bir oto yedek parça dükkanında çıktı.

İşletmeden çıkan alevler kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki üç dükkana daha sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının ardından iş yerlerinde hasar meydana geldi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.