Bursa'da otomobil dereye uçtu: 5'i ağır 8 yaralı

Bursa'da çarpışan araçlardan biri dereye uçtu, Kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 5’inin durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bursa’nın Gürsu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında araçlardan biri dereye uçtu.

Kazada 5’i ağır olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı.

Sabah saat 08.00 sıralarında ilçeye bağlı Serme ve Karahıdır Bağlantı Köprüsü'nde meydana gelen kazada iki otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı.

Kaza sonrası otomobillerden biri sulama kanalına uçtu.

Sesi duyan çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda Jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SON İKİ GÜNDE 5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine gelen Jandarma timleri bölgede güvenlik önlemi alırken sulama kanalında bulunan yaralılar teker teker çıkartıldı.

Eren B.(21), Yağmur B.(11), Şenay B.(44), Ali T.(19) Mehmet N. (19) ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi daha olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların 5'inin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, son iki günde Bursa'da meydana gelen 3 trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.

Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.