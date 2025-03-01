Bursa'da otomobil, halk otobüsüne çarptı: 10 yolcu yaralı

Bursa seyir halindeki otomobilin, halk otobüsüne arkadan çarptığı kazada 10 yolcu yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Gürsu ilçesi Ankara Yolu Caddesi, Gürsu Metro İstasyonu yanında meydana geldi.

İddiaya göre, Muhammed Berat A. yönetimindeki otomobil, merkez istikametine ilerlerken, önünde seyreden Selattin A. idaresindeki halk otobüsüne çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan otobüs, bir süre ilerledikten sonra durabildi. Minibüste yolcu olarak bulunan Beytullah Ş., Yasemen A., Tülay S., Sevinç H., Ecrin Ş., Ahmet Ş., Ümmü Gülsüm A., Kamile T., İlyas L. ve Hüseyin T. araç içinde yaşanan sarsıntıda yaralandı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobil sürücüsü Muhammed Berat A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.