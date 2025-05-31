Bursa'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

E.Ç. (25) yönetimindeki 16 ASY 597 plakalı otomobil, Yeniköy mevkisinde karşı yönden gelen M.B.B. (16) idaresindeki 16 AOM 734 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken, otomobil kontrolden çıkarak ağaçlık alana girdi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, M.B.B'yi Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırdı.

M.B.B'nin ehliyetsiz olduğu öğrenilirken, diğer sürücü E.Ç. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.