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Bursa'da otomobil ile jandarma minibüsü çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 30.05.2025 13:49
  • Giriş: 30.05.2025 13:49
  • Güncelleme: 30.05.2025 13:49
Kaynak: DHA
Bursa'da otomobil ile jandarma minibüsü çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı

Hasan BOZBEY/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İznik ilçesinde otomobil ile jandarma minibüsünün çarptığı kazada sürücü Mert Torun (25) hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında İznik-Orhangazi kara yolu Boyalıca Mahalllesi'nde meydana geldi. Hatalı sollama yaptığı iddia edilen Mert Torun'un kullandığı otomobil ile jandarmaya ait minibüs çarpıştı. Kazada Mert Torun olay yerinde hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İznik ve Orhangazi devlet hastanelerine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA)

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