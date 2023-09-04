Bursa'da otomobil ile motosikletin kazası kamerada: 1 yaralı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı; 1 kişi yaralandı.
Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Mahmudiye mahallesi 19. Mobilya Sokak üzerinde meydana geldi.
19. Sokakta seyir halinde olan sürücü Husamettin Ş.(42) yönetimindeki 16 ANH 483 plakalı motosiklet, 21. Sokak üzerinden çıkış yapan sürücü Mehmet Can Ö.(35) yönetimindeki 16 AYE 555 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı'nda görevli sağlık ekipleri yaptı.
Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.