Bursa'da otomobil takla attı: 2 yaralı
Bursa-Ankara kara yolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Bursa-Ankara kara yolu Hasanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.
Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda Burkay S.’nin (29) kontrolünü kaybettiği 34 BNL 190 plakalı otomobil, takla atarak yol kenarındaki tarlaya düştü.
Kazada, ters dönen otomobildeki Burkay S. ile yanındaki Emircan Ö. (23) yaralandı.
İhbarla kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan yaralılar, gelen sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.