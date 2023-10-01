Bursa'da otomobilin çarptığı kişi öldü
Kaynak: AA
Bursa'da otomobilin çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 GLK 879 plakalı otomobil, Orhangazi-İznik kara yolu Yeniköy kavşağı yakınlarında Ali İhsan İslamoğlu'na (54) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan İslamoğlu zeytinlik alana düştü.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, İslamoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
İslamoğlu'nun cenazesi incelemelerin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.