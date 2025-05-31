Bursa'da, otomobilin çarptığı motosikletteki 3 kişi yaralandı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu Hasanpaşa Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İnegöl istikametine ilerleyen Haydar S. (45), yönetimindeki 54 B 0314 plakalı otomobil, önünde seyir halinde bulunan Alaa Elddin M.’nin (38) kullandığı 16 MC 3329 plakalı motosiklete çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan motosikletteki sürücü Alaa Elddin M., Vidam N. (32) ve çocukları Muhammed Nedal M. (6) yola düşerek yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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