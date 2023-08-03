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Bursa'da otomobilin çarptığı zihinsel engelli kişi hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 03.08.2023 13:24
  • Giriş: 03.08.2023 13:24
  • Güncelleme: 03.08.2023 13:24
Kaynak: AA
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Bursa'da otomobilin çarptığı zihinsel engelli kişi hayatını kaybetti

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yolun karşısına geçerken bir aracın çarptığı zihinsel engelli kişi yaşamını yitirdi.

Ş.B. (46) idaresindeki 39 AD 592 plakalı otomobil, Bursa-Orhaneli kara yolu Çöreler Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan zihinsel engelli Süleyman Sevik'e (66) çarptı.

Ağır yaralanan Sevik, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Orhaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sevik, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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