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Bursa'da otomobilin durakta bekleyenlere çarptığı kazada yaralananlardan biri öldü

Ajans Haberleri
  • 29.03.2025 11:25
  • Giriş: 29.03.2025 11:25
  • Güncelleme: 29.03.2025 11:26
Kaynak: AA
Bursa'da otomobilin durakta bekleyenlere çarptığı kazada yaralananlardan biri öldü

BURSA (AA) - Bursa'da otomobilin otobüs durağında bekleyenlere çarptığı kazada, yaralananlardan biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde dün otomobilin otobüs durağında bekleyenlere çarptığı yaralanan 6 kişiden ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Mesut Cambaz, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

A.K. yönetimindeki 34 RB 2568 plakalı otomobil, dün kontrolden çıkıp durakta otobüs bekleyenlere çarpmış, yaralanan 6 kişi çevredeki çeşitli hastanelerde tedaviye alınmıştı.

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