Bursa'da otomobilin park halindeki tankere çarptığı kazada 5 kişi yaralandı
BURSA (AA) - Bursa'da bir otomobilin park halindeki tankere çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
İnegöl'den Eskişehir istikametine seyreden E.Y. idaresindeki 10 BDC 83 plakalı otomobil, Bursa-Ankara kara yolu Mezit Boğazı mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki M.G. (52) idaresindeki 35 CKF 086 plakalı tankere arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ile araçtaki H.Y, F.Y, M.Y. ve A.Y. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları çıkardı.
Yaralı 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından kontrollü şekilde tekrar ulaşıma açıldı.