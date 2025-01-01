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Bursa'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

Ajans Haberleri
  • 01.01.2025 17:52
  • Giriş: 01.01.2025 17:52
  • Güncelleme: 01.01.2025 18:15
Kaynak: AA
Bursa'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Orhangazi-Bursa kara yolunun Süpürgelik mevkisinde, Güven Çilesiz (48) yönetimindeki motosikletle M.E.I. (66) idaresindeki otomobil çarpıştı.

Kazanın ardından motosikletten savrulan Çilesiz, ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çilesiz, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücüsü M.E.I. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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