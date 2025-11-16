Giriş / Abone Ol
Kaynak: AA
Bursa'da otomobille çarpışan skuterin sürücüsü ağır yaralandı

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan skuterin sürücüsü ağır yaralandı.

Süleymaniye Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde'de Coşkun T. (39) idaresindeki 16 KIE 98 plakalı otomobil ile Ramiz A. (21) yönetimindeki skuter çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan Ramiz A. ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ramiz A, daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

