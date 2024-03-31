Bursa'da oy verme işlemi sürüyor

Bursa’da 2 milyon 388 bin 995 seçmenin bugün sandık başına gitmesi bekleniyor. Oy verme işlemleri devam ederken, yurttaşlar sandıklarda uzun kuyruklar oluşturdu.

Bursa’da 2 milyon 388 bin 995 seçmenin bugün yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitmesi bekleniyor. Oy verme işlemleri devam ederken, yurttaşlar sandıklarda uzun kuyruklar oluşturdu.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Bursa’nın 17 ilçesindeki bin 169 okulda kurulacak 7 bin 431 sandıkta, 2 milyon 388 bin 995 bin seçmen bugün oy kullanacak.

Bursa'da büyükşehir belediye başkanlığı için AKP'nin adayı Alinur Aktaş, CHP'nin adayı Mustafa Bozbey, İYİ Parti'nin adayı Selçuk Türkoğlu, Yeniden Refah Partisi adayı Sedat Yalçın, DEM Parti eş başkan adayları Bilmez Erbağ ve İhsan Seylan yarışacak.