Bursa'da palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir palet fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Altınova Mahallesi Uysal Sokak'ta bulunan palet fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın fabrikada hasara yol açtı.