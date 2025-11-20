Bursa'da palet fabrikasında yangın; 1 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangın, 1 saatte söndürüldü. Söndürme çalışmalara yardım eden işçi Kasım K. (56) ellerinden ve başından yaralandı.

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 5'inci Cadde'de faaliyet gösteren palet fabrikasında, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Depodaki ahşap paletlerin tutuşmasıyla çıkan yangın, fabrikanın çatısındaki Güneş Enerji Sistemi panellerine sıçradı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu 1 saatte söndürüldü. İşçi Kasım K., söndürme çalışmalarına yardım ederken yaralanırken, ellerinde ve başında ikinci derece yanık oluştuğu öğrenildi. İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. (DHA))

-Haber:-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL Bursa,(DHA)