Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bursa'da palet fabrikasında yangın

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki palet fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Ajans Haberleri
  • 05.10.2024 23:55
  • Giriş: 05.10.2024 23:55
  • Güncelleme: 06.10.2024 01:00
Kaynak: DHA
Bursa'da palet fabrikasında yangın

Yangın, saat 23.30 sıralarında Uluabat Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir palet fabrikasında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için çalışma başlattı.

BirGün'e Abone Ol