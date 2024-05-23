Bursa'da park halindeki otomobile çarpıp takla atan aracın sürücüsü yaralandı
Kaynak: AA
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde park halindeki otomobile çarpıp takla atan aracın sürücüsü yaralandı.
Kükürtlü Caddesi'nde seyir halindeki kadın sürücü S.M'nin yönetimindeki otomobil, yol kenarında park halindeki bir otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle takla atan aracın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
S.M, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.