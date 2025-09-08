Bursa'da park halindeki tıra çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Giriş / Abone Ol
BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki tıra çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Mahmudiye Mahallesi Ortaköy Yolu'nda, Kaan Y. (19) idaresindeki 16 BUL 161 plakalı motosiklet, park halindeki 16 PG 944 plakalı tıra çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Kaan Y, olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

