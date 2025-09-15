Giriş / Abone Ol
Bursa'da parkta oynayan çocuğa yorgun mermi isabet etti: Hastaneye kaldırıldı

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde parkta oynayan bir çocuğa yorgun mermi isabet etti. Yaralanan çocuk ambulansla Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı; polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Güncel
  • 15.09.2025 09:18
  • Giriş: 15.09.2025 09:18
  • Güncelleme: 15.09.2025 09:21
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yorgun merminin isabet ettiği çocuk yaralandı.

Demirtaş Sakarya Mahallesi Merhum Halil Satık Parkı'nda oynayan çocuğa yorgun mermi isabet etti.

Yaralanan çocuk ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

