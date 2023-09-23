Bursa'da patronunu öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık müebbet hapisle yargılanacak

Bursa'da geçen temmuzda patronunu bıçakla öldürdüğü öne sürülen sanık hakkında müebbet hapis cezası talep edildi.

Osmangazi ilçesinde, aracında bıçakladığı patronu Murat Ekşi'nin ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Halil Kaan O. (29) hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesine sunularak kabul edilen iddianamede, sanığın olaydan 10 ay öncesinden itibaren maktul Ekşi'nin tüm ticari ve muhasebe işlemlerini takip eden çalışanı olduğu, ikilinin bu süreçte zaman zaman ortak araç satım işleri de yaptıkları belirtildi.

Olay günü sanık ve maktulün, Ekşi'ye ait 16 KM 015 plakalı araçla bazı ticari işlemlerinin halletmek için kentte dolaştıkları, Kent Meydanı'ndaki AVM otopark girişine doğru gittikleri ve aralarındaki ticari işler nedeniyle tartıştıkları da iddianamede yer aldı.

İddianamede, kavga sırasında Ekşi'nin Halil Kaan O'ya küfrederek oturduğu koltuğun altına doğru elini uzattığı, bu bölgede silah olduğunu bilen sanığın maktulün bunu alacağını düşünerek araçtaki bıçakla onu boynundan ve iki kez de sırtından yaraladığı, sonrasında ise olay yerinden kaçtığı aktarıldı.

Cumhuriyet savcısı iddianamede, olaydan bir gün sonra polise teslim olan sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Cinayet davasının görülmesine Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.