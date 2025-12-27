Bursa'da plastik kalıp atölyesinde yangın: İş yerlerine sıçradı
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde plastik kalıp atölyesinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bitişikteki çelik kapı imalatı yapılan iş yerine sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürülürken, 2 işletmede hasar meydana geldi.
Kaynak: AA
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir iş yerinde başlayıp bitişiğindeki iş yerine sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Veysel Karani Mahallesi'ndeki otomotiv yedek parça imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki plastik kalıp atölyesine sıçradı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürülürken, 2 işletmede hasar meydana geldi.
Yangından etkilenen işletmelerde soğutma çalışmaları sürüyor.