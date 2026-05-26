Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bursa'da refüje çarpan motokurye hayatını kaybetti

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin refüje çarpması sonucu kurye olarak çalıştığı öğrenilen Ertuğrul Toker (39) hayatını kaybetti. Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Toker’in cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel
  • 26.05.2026 09:29
  • Giriş: 26.05.2026 09:29
  • Güncelleme: 26.05.2026 09:32
Kaynak: DHA
Bursa'da refüje çarpan motokurye hayatını kaybetti
Fotoğraf: DHA
google-news BirGün'ü Google'da favori kaynak olarak tanımlayın. Tıkla ve anında ekle

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde kontrolden çıktıktan sonra refüje çarpıp devrilen motosikletin sürücü Ertuğrul Toker (39), hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatleri sıralarında Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kurye olarak çalıştığı öğrenilen Ertuğrul Toker’in kontrolünü kaybettiği 16 BLN 628 plakalı motosiklet, refüje çarparak sürüklendi.

Kazayı gören yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Toker’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Toker'in cenazesi incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol