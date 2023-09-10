Bursa'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Kaynak: AA
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ahmet Karakaş idaresindeki 16 ADA 546 plakalı motosiklet, Dikkaldırım Mahallesi Mudanya Caddesi'nde refüje çarptı.
Yaklaşık 100 metre sürüklenen motosikletteki sürücü, bariyerlerin arasına düştü.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Karakaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yapılan incelemenin ardından ceset, Çekirge Devlet Hastanesi morguna gönderildi.