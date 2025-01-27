Bursa'da rehine krizi: Bir erkek, 2 çocuğunu bıçakla rehin aldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki çocuğunu rehin alan şüpheliyi ikna çabaları devam ediyor.

Alibeyköy Mahallesi'nde Hüseyin G, bıçakla çocuklarını rehin aldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, evin etrafında güvenlik önlemi aldı.

Müzakereci ekibin yaklaşık 5 saatlik ikna çabasına rağmen çocuklarını serbest bırakmayan Hüseyin G'yi, ikna çabalarının devam ettiği bildirildi.