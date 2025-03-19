Bursa'da rüzgarla havalanan çatı, yan binanın üzerine uçtu

Kazım BULUT/ GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Gemlik ilçesinde etkili olan rüzgar nedeniyle binanın havalanan çatısının bir kısmı, yan apartmanın üzerine uçtu.

Olay, Gemlik ilçesine bağlı Osmaniye Mahallesi’nde meydana geldi. Çelik Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatısının bir kısmı, şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden koparak, yan binanın üzerine düştü. Kırılan bazı parçalar yola düşerken, sokaktan geçen vatandaşlar şans eseri zarar görmedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik nedeniyle yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de uçan çatıyı kaldırmak için çalışma başlattı. (DHA)

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