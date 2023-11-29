Bursa'da sahte içkiden ölümlerle ilgili davada karar açıklandı

Bursa'da geçen yıl 6 kişinin sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybetmesine ilişkin 3 sanığın yargılandığı davada 2 sanık, 2 yıl 1 ay ila 13 yıl 9 ay arasında değişen cezalara çarptırıldı.

Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, hakkında "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından dava açılan tutuklu sanık Kamil Cihat İşçen, tutuksuz sanık Raif Aytaç Uzcan, ölenlerin yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Başka suçtan tutuklu sanık Oktay Yüce ise duruşmaya cezaevinden SEGBİS aracılılığıyla katıldı.

Önceki beyanlarını tekrar eden sanıklar beraatlerini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Kamil Cihat İşçen'i "taksirle ölüme neden olma" suçundan 13 yıl 9 ay, tutuksuz sanık Raif Aytaç Uzcan'ı ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, Oktay Yüce'nin ise beraatine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Piremir ve Akçağlayan mahallelerinde geçen yıl 13 Kasım'da alkol aldıktan sonra fenalaşmaları nedeniyle kaldırıldıkları Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çekirge Devlet Hastanesi'nde sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle tedaviye alınan 14 kişiden Bülent D, Mahmut A, Erhan S, Necip Ç, Erol O. ve Şakir Ç. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sahte içki üretiminde kullanılan ve metil alkol olduğu değerlendirilen maddeyi Bursa'da F.İ. ile sattığı ileri sürülen Raif Aytaç Uzcan'ı gözaltına almıştı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ise içkileri kargo yoluyla İzmir'den Raif Aytaç Uzcan'a gönderdiği tespit edilen Oktay Yüce'yi yakalamıştı. Sanıklardan Kamil Cihat İşçen de daha sonra tutuklanmış, yargılama devam ederken tutuklu sanık Raif Aytaç Uzcan adli kontrolle tahliye edilmişti.