Bursa'da samanlıkta çıkan yangın kontrol altına alındı
Bursa'da çıkan yangında bir samanlık tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın kontrol altına alınırken, ekipler çıkış nedenini tespit etmek için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
Bursa’nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında bir samanlık kullanılamaz hale geldi.
Yangın, dün akşam saatlerinde Hacıkara Mahallesi’nde bir evin yanında bulunan samanlıkta çıktı.
Alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen yangın samanlığı tamamen sararken, ekipler alevlerin eve sıçramasını engelledi.
Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Samanlık kullanılamaz hale gelirken, ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.