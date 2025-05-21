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Bursa'da şehirlerarası otobüs terminalinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 21.05.2025 20:19
  • Giriş: 21.05.2025 20:19
  • Güncelleme: 21.05.2025 20:19
Kaynak: AA
Bursa'da şehirlerarası otobüs terminalinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki şoför arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Şehirlerarası otobüs terminalinde, şoför E.Y. (54) ile kendisine küfrettiği iddia edilen şoför T.B. (63) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında E.Y, silahla T.B'yi yaraladı.

Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan T.B'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

E.Y, gözaltına alındı.

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