Bursa'da şehirlerarası otobüs terminalinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Kaynak: AA
BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki şoför arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Şehirlerarası otobüs terminalinde, şoför E.Y. (54) ile kendisine küfrettiği iddia edilen şoför T.B. (63) arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında E.Y, silahla T.B'yi yaraladı.
Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan T.B'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
E.Y, gözaltına alındı.