Bursa'da sel: 600'ün üzerinde ihbar yapıldı, 5 araç zarar gördü

Bursa'da dün etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte 3 saat içerisinde metrekareye 44.4 kilogram yağış düştü. Can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı kentte 5 araç zarar gördü.

Bursa'da dün etkili olan sağanak, sele dönüştü. Yıldırım ilçesindeki Çukuryayla Deresi'nin taşması ile araçlar, sel sularına kapılarak sürüklendi. 5 araçta zarar meydana gelirken, 600 su baskını ihbarının yapıldığı kentte, 3 saat içerisinde metrekareye 44.4 kilogram yağışın düştüğü açıklandı.

Marmara Bölgesi'nde dün etkili olan sağanak, Bursa'da da yaşamı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran gök gürültülü sağanak, kent genelinde etkili oldu.

Öğleden sonra başlayan sağanak ve dolu, özellikle Osmangazi, Yıldırı, Nilüfer ilçeleri ile verimli tarım arazilerinin bulunduğu Yenişehir ilçesi ve dağ ilçeleri Orhaneli, Büyükorhan, Harmancık, Keles'te yaşamı etkiledi.

Yenişehir ilçesinde tarım arazileri ile bazı evler su altında kalırken, kent merkezinde de birçok ev ve iş yerini su bastı. Sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, BursaRay'ın Odunluk İstasyonu'nda raylar su altında kaldı. Kentin batı yönündeki metro seferleri gerçekleştirilemedi.

Acemler-Ataevler arasındaki seferler, Odunluk İstasyonu'ndaki suyun tahliye edilmesinin ardından 8,5 saat sonra normale döndü.

Kent genelinde 600'ün üzerinde su baskını ihbarı yapılırken, AFAD, Bursa Büyükşehir Belediyeleri ve ilçe belediyeleri ile itfaiye, BUSKİ ve DSİ ekipleri gün boyu çalışmalarını sürdürdü. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da sahadaki ekiplerle birlikte su baskını yaşanan bölgelerde incelemelerde bulunarak, çalışmaları yerinde takip etti.

5 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ, CAN KAYBI OLMADI

Meteoroloji yetkilileri 3 saat içerisinde metrekareye 44.4 kilogram yağış düştüğünü açıklarken, sağanak, Yıldırım ilçesi Teferrüç Mahallesi'nde sele yol açtı. Uludağ'dan gelen Çukuryayla Deresi'nin taşmasıyla, 3'üncü Taşlı Sokak'ta park halinde olan araçlar, sel sularıyla birlikte sürüklendi.

5 araçta zarar meydana geldi. Bölgeye, AFAD, itfaiye, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı bölgedeki temizlik çalışmaları yapılıyor.