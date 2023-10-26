Bursa'da servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
İlçe merkezi ile kırsal Hamzabey Mahallesi arasındaki yolda karşı yönlerden gelen Mehmet Furkan D'nin (23) kullandığı 16 KEN 65 plakalı SUV tipi otomobil ile Mehmet Necati K. (67) idaresindeki 16 ACB 917 plakalı servis minibüsü çarpıştı.
Kazada sürücülerin yanı sıra Hamzabey-Mobilya İhtisas OSB seferini yapan minibüsteki Cansu B. (25), Sema C. (20), Ali G. (85), Recep Ö. (59), Orhan K. (57), Mihriye K. (59), Ozan K. (23), İbrar İ. (15) ve Elif U. (16) yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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