Bursa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı: o anlar kamerada

Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)-BURSA'da, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler itfaiye ekibi tarafından söndürülürken, o anlar kamerayla görüntülendi.

Yangın, saat 04.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Ankara yolu Caddesi'nde, seyir halinde olan otomobilde çıktı. Ankara istikametine ilerleyen Nurullah Ö. yönetimindeki 16 BNS 974 plakalı otomobil, motor kısmından dumanlar yükselmesi üzerine, sürücüsü tarafından yol kenarına çekildi. Alevlerin hızla sardığı otomobil, çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

O anlar kamerayla görüntülendi. (DHA)

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